ESLAW: Estrella Immunopharma Inc - Warrant

0.0525 USD 0.0123 (30.60%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ESLAW ha avuto una variazione del 30.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0470 e ad un massimo di 0.0525.

Segui le dinamiche di Estrella Immunopharma Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0470 0.0525
Intervallo Annuale
0.0305 0.1910
Chiusura Precedente
0.0402
Apertura
0.0500
Bid
0.0525
Ask
0.0555
Minimo
0.0470
Massimo
0.0525
Volume
9
Variazione giornaliera
30.60%
Variazione Mensile
-8.54%
Variazione Semestrale
-40.68%
Variazione Annuale
-42.31%
21 settembre, domenica