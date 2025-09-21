Dövizler / DHAIW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DHAIW: DIH Holding US Inc - Warrant
0.0150 USD 0.0020 (11.76%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DHAIW fiyatı bugün -11.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0150 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0150 aralığında işlem gördü.
DIH Holding US Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
0.0150 0.0150
Yıllık aralık
0.0052 0.1220
- Önceki kapanış
- 0.0170
- Açılış
- 0.0150
- Satış
- 0.0150
- Alış
- 0.0180
- Düşük
- 0.0150
- Yüksek
- 0.0150
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- -11.76%
- Aylık değişim
- -16.67%
- 6 aylık değişim
- 33.93%
- Yıllık değişim
- -72.92%
21 Eylül, Pazar