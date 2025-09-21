FiyatlarBölümler
Dövizler / DHAIW
Geri dön - Hisse senetleri

DHAIW: DIH Holding US Inc - Warrant

0.0150 USD 0.0020 (11.76%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DHAIW fiyatı bugün -11.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0150 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0150 aralığında işlem gördü.

DIH Holding US Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0150 0.0150
Yıllık aralık
0.0052 0.1220
Önceki kapanış
0.0170
Açılış
0.0150
Satış
0.0150
Alış
0.0180
Düşük
0.0150
Yüksek
0.0150
Hacim
2
Günlük değişim
-11.76%
Aylık değişim
-16.67%
6 aylık değişim
33.93%
Yıllık değişim
-72.92%
21 Eylül, Pazar