Valute / DHAIW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DHAIW: DIH Holding US Inc - Warrant
0.0150 USD 0.0020 (11.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DHAIW ha avuto una variazione del -11.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0150 e ad un massimo di 0.0150.
Segui le dinamiche di DIH Holding US Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0150 0.0150
Intervallo Annuale
0.0052 0.1220
- Chiusura Precedente
- 0.0170
- Apertura
- 0.0150
- Bid
- 0.0150
- Ask
- 0.0180
- Minimo
- 0.0150
- Massimo
- 0.0150
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -11.76%
- Variazione Mensile
- -16.67%
- Variazione Semestrale
- 33.93%
- Variazione Annuale
- -72.92%
21 settembre, domenica