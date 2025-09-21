QuotazioniSezioni
Valute / DHAIW
Tornare a Azioni

DHAIW: DIH Holding US Inc - Warrant

0.0150 USD 0.0020 (11.76%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DHAIW ha avuto una variazione del -11.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0150 e ad un massimo di 0.0150.

Segui le dinamiche di DIH Holding US Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0150 0.0150
Intervallo Annuale
0.0052 0.1220
Chiusura Precedente
0.0170
Apertura
0.0150
Bid
0.0150
Ask
0.0180
Minimo
0.0150
Massimo
0.0150
Volume
2
Variazione giornaliera
-11.76%
Variazione Mensile
-16.67%
Variazione Semestrale
33.93%
Variazione Annuale
-72.92%
21 settembre, domenica