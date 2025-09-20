CotationsSections
Devises / DHAIW
DHAIW: DIH Holding US Inc - Warrant

0.0150 USD 0.0020 (11.76%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DHAIW a changé de -11.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0150 et à un maximum de 0.0150.

Range quotidien
0.0150 0.0150
Range Annuel
0.0052 0.1220
Clôture Précédente
0.0170
Ouverture
0.0150
Bid
0.0150
Ask
0.0180
Plus Bas
0.0150
Plus Haut
0.0150
Volume
2
Changement quotidien
-11.76%
Changement Mensuel
-16.67%
Changement à 6 Mois
33.93%
Changement Annuel
-72.92%
20 septembre, samedi