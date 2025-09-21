FiyatlarBölümler
Dövizler / CURX
CURX

1.1900 USD 0.0600 (4.80%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CURX fiyatı bugün -4.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.1900 ve Yüksek fiyatı olarak 1.3000 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.1900 1.3000
Yıllık aralık
1.1100 9.1700
Önceki kapanış
1.2500
Açılış
1.2000
Satış
1.1900
Alış
1.1930
Düşük
1.1900
Yüksek
1.3000
Hacim
1.631 K
Günlük değişim
-4.80%
Aylık değişim
-78.04%
6 aylık değişim
-68.68%
Yıllık değişim
-68.68%
21 Eylül, Pazar