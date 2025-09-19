Währungen / CURX
CURX
1.2098 USD 0.0402 (3.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CURX hat sich für heute um -3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.1900 bis zu einem Hoch von 1.3000 gehandelt.
Der Wechselkurs von CURX hat sich für heute um -3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.1900 bis zu einem Hoch von 1.3000 gehandelt.
Tagesspanne
1.1900 1.3000
Jahresspanne
1.1100 9.1700
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.2500
- Eröffnung
- 1.2000
- Bid
- 1.2098
- Ask
- 1.2128
- Tief
- 1.1900
- Hoch
- 1.3000
- Volumen
- 1.375 K
- Tagesänderung
- -3.22%
- Monatsänderung
- -77.68%
- 6-Monatsänderung
- -68.16%
- Jahresänderung
- -68.16%
