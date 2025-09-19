KurseKategorien
Währungen / CURX
Zurück zum Aktien

CURX

1.2098 USD 0.0402 (3.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CURX hat sich für heute um -3.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.1900 bis zu einem Hoch von 1.3000 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.1900 1.3000
Jahresspanne
1.1100 9.1700
Vorheriger Schlusskurs
1.2500
Eröffnung
1.2000
Bid
1.2098
Ask
1.2128
Tief
1.1900
Hoch
1.3000
Volumen
1.375 K
Tagesänderung
-3.22%
Monatsänderung
-77.68%
6-Monatsänderung
-68.16%
Jahresänderung
-68.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K