CURX
1.1900 USD 0.0600 (4.80%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CURX ha avuto una variazione del -4.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.1900 e ad un massimo di 1.3000.
Intervallo Giornaliero
1.1900 1.3000
Intervallo Annuale
1.1100 9.1700
- Chiusura Precedente
- 1.2500
- Apertura
- 1.2000
- Bid
- 1.1900
- Ask
- 1.1930
- Minimo
- 1.1900
- Massimo
- 1.3000
- Volume
- 1.631 K
- Variazione giornaliera
- -4.80%
- Variazione Mensile
- -78.04%
- Variazione Semestrale
- -68.68%
- Variazione Annuale
- -68.68%
21 settembre, domenica