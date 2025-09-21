QuotazioniSezioni
Valute / CURX
Tornare a Azioni

CURX

1.1900 USD 0.0600 (4.80%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CURX ha avuto una variazione del -4.80% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.1900 e ad un massimo di 1.3000.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.1900 1.3000
Intervallo Annuale
1.1100 9.1700
Chiusura Precedente
1.2500
Apertura
1.2000
Bid
1.1900
Ask
1.1930
Minimo
1.1900
Massimo
1.3000
Volume
1.631 K
Variazione giornaliera
-4.80%
Variazione Mensile
-78.04%
Variazione Semestrale
-68.68%
Variazione Annuale
-68.68%
21 settembre, domenica