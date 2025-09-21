FiyatlarBölümler
CREVW: Carbon Revolution Public Limited Company - Warrant

0.0154 USD 0.0050 (24.51%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CREVW fiyatı bugün -24.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0152 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0203 aralığında işlem gördü.

Carbon Revolution Public Limited Company - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0152 0.0203
Yıllık aralık
0.0060 0.1028
Önceki kapanış
0.0204
Açılış
0.0203
Satış
0.0154
Alış
0.0184
Düşük
0.0152
Yüksek
0.0203
Hacim
48
Günlük değişim
-24.51%
Aylık değişim
-48.84%
6 aylık değişim
-60.91%
Yıllık değişim
-49.84%
21 Eylül, Pazar