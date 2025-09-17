КотировкиРазделы
Валюты / CREVW
Назад в Рынок акций США

CREVW: Carbon Revolution Public Limited Company - Warrant

0.0292 USD 0.0045 (13.35%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CREVW за сегодня изменился на -13.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0203, а максимальная — 0.0292.

Следите за динамикой Carbon Revolution Public Limited Company - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.0203 0.0292
Годовой диапазон
0.0060 0.1028
Предыдущее закрытие
0.0337
Open
0.0203
Bid
0.0292
Ask
0.0322
Low
0.0203
High
0.0292
Объем
39
Дневное изменение
-13.35%
Месячное изменение
-2.99%
6-месячное изменение
-25.89%
Годовое изменение
-4.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.