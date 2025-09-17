Валюты / CREVW
CREVW: Carbon Revolution Public Limited Company - Warrant
0.0292 USD 0.0045 (13.35%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CREVW за сегодня изменился на -13.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0203, а максимальная — 0.0292.
Следите за динамикой Carbon Revolution Public Limited Company - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0203 0.0292
Годовой диапазон
0.0060 0.1028
- Предыдущее закрытие
- 0.0337
- Open
- 0.0203
- Bid
- 0.0292
- Ask
- 0.0322
- Low
- 0.0203
- High
- 0.0292
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -13.35%
- Месячное изменение
- -2.99%
- 6-месячное изменение
- -25.89%
- Годовое изменение
- -4.89%
