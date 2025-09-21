QuotazioniSezioni
CREVW: Carbon Revolution Public Limited Company - Warrant

0.0154 USD 0.0050 (24.51%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CREVW ha avuto una variazione del -24.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0152 e ad un massimo di 0.0203.

Segui le dinamiche di Carbon Revolution Public Limited Company - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0152 0.0203
Intervallo Annuale
0.0060 0.1028
Chiusura Precedente
0.0204
Apertura
0.0203
Bid
0.0154
Ask
0.0184
Minimo
0.0152
Massimo
0.0203
Volume
48
Variazione giornaliera
-24.51%
Variazione Mensile
-48.84%
Variazione Semestrale
-60.91%
Variazione Annuale
-49.84%
21 settembre, domenica