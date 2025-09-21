FiyatlarBölümler
Dövizler / CNR
CNR

76.00 USD 1.25 (1.62%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNR fiyatı bugün -1.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 75.09 ve Yüksek fiyatı olarak 77.61 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
75.09 77.61
Yıllık aralık
23.88 103.39
Önceki kapanış
77.25
Açılış
76.40
Satış
76.00
Alış
76.30
Düşük
75.09
Yüksek
77.61
Hacim
1.303 K
Günlük değişim
-1.62%
Aylık değişim
3.43%
6 aylık değişim
-0.90%
Yıllık değişim
212.24%
21 Eylül, Pazar