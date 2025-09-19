KurseKategorien
CNR
CNR

77.25 USD 0.14 (0.18%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNR hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.86 bis zu einem Hoch von 78.34 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
75.86 78.34
Jahresspanne
23.88 103.39
Vorheriger Schlusskurs
77.11
Eröffnung
76.98
Bid
77.25
Ask
77.55
Tief
75.86
Hoch
78.34
Volumen
1.130 K
Tagesänderung
0.18%
Monatsänderung
5.13%
6-Monatsänderung
0.73%
Jahresänderung
217.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K