Währungen / CNR
CNR
77.25 USD 0.14 (0.18%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNR hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.86 bis zu einem Hoch von 78.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
75.86 78.34
Jahresspanne
23.88 103.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.11
- Eröffnung
- 76.98
- Bid
- 77.25
- Ask
- 77.55
- Tief
- 75.86
- Hoch
- 78.34
- Volumen
- 1.130 K
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 5.13%
- 6-Monatsänderung
- 0.73%
- Jahresänderung
- 217.38%
