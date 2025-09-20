Valute / CNR
CNR
76.00 USD 1.25 (1.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNR ha avuto una variazione del -1.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 75.09 e ad un massimo di 77.61.
Intervallo Giornaliero
75.09 77.61
Intervallo Annuale
23.88 103.39
- Chiusura Precedente
- 77.25
- Apertura
- 76.40
- Bid
- 76.00
- Ask
- 76.30
- Minimo
- 75.09
- Massimo
- 77.61
- Volume
- 1.303 K
- Variazione giornaliera
- -1.62%
- Variazione Mensile
- 3.43%
- Variazione Semestrale
- -0.90%
- Variazione Annuale
- 212.24%
20 settembre, sabato