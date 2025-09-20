QuotazioniSezioni
Valute / CNR
CNR

76.00 USD 1.25 (1.62%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNR ha avuto una variazione del -1.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 75.09 e ad un massimo di 77.61.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
75.09 77.61
Intervallo Annuale
23.88 103.39
Chiusura Precedente
77.25
Apertura
76.40
Bid
76.00
Ask
76.30
Minimo
75.09
Massimo
77.61
Volume
1.303 K
Variazione giornaliera
-1.62%
Variazione Mensile
3.43%
Variazione Semestrale
-0.90%
Variazione Annuale
212.24%
20 settembre, sabato