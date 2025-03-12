FiyatlarBölümler
CMSD
CMSD: CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207

24.5800 USD 0.0900 (0.37%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMSD fiyatı bugün 0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.3500 ve Yüksek fiyatı olarak 24.5900 aralığında işlem gördü.

CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.3500 24.5900
Yıllık aralık
21.6000 25.2500
Önceki kapanış
24.4900
Açılış
24.4402
Satış
24.5800
Alış
24.5830
Düşük
24.3500
Yüksek
24.5900
Hacim
34
Günlük değişim
0.37%
Aylık değişim
2.42%
6 aylık değişim
7.43%
Yıllık değişim
-1.21%
21 Eylül, Pazar