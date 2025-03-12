Dövizler / CMSD
CMSD: CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207
24.5800 USD 0.0900 (0.37%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMSD fiyatı bugün 0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.3500 ve Yüksek fiyatı olarak 24.5900 aralığında işlem gördü.
CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CMSD haberleri
Günlük aralık
24.3500 24.5900
Yıllık aralık
21.6000 25.2500
- Önceki kapanış
- 24.4900
- Açılış
- 24.4402
- Satış
- 24.5800
- Alış
- 24.5830
- Düşük
- 24.3500
- Yüksek
- 24.5900
- Hacim
- 34
- Günlük değişim
- 0.37%
- Aylık değişim
- 2.42%
- 6 aylık değişim
- 7.43%
- Yıllık değişim
- -1.21%
21 Eylül, Pazar