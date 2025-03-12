クォートセクション
通貨 / CMSD
CMSD: CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207

24.4900 USD 0.0664 (0.27%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMSDの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり24.3450の安値と24.5638の高値で取引されました。

CMS Energy Corporation 5.875% Junior Subordinated Notes due 207ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.3450 24.5638
1年のレンジ
21.6000 25.2500
以前の終値
24.5564
始値
24.4100
買値
24.4900
買値
24.4930
安値
24.3450
高値
24.5638
出来高
66
1日の変化
-0.27%
1ヶ月の変化
2.04%
6ヶ月の変化
7.04%
1年の変化
-1.57%
