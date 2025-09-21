FiyatlarBölümler
Dövizler / CDTTW
CDTTW: Conduit Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0143 USD 0.0000 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CDTTW fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0120 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0168 aralığında işlem gördü.

Conduit Pharmaceuticals Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.0120 0.0168
Yıllık aralık
0.0056 0.0280
Önceki kapanış
0.0143
Açılış
0.0168
Satış
0.0143
Alış
0.0173
Düşük
0.0120
Yüksek
0.0168
Hacim
8
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
-4.67%
6 aylık değişim
27.68%
Yıllık değişim
30.00%
21 Eylül, Pazar