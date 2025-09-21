Valute / CDTTW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CDTTW: Conduit Pharmaceuticals Inc - Warrant
0.0143 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDTTW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0120 e ad un massimo di 0.0168.
Segui le dinamiche di Conduit Pharmaceuticals Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0120 0.0168
Intervallo Annuale
0.0056 0.0280
- Chiusura Precedente
- 0.0143
- Apertura
- 0.0168
- Bid
- 0.0143
- Ask
- 0.0173
- Minimo
- 0.0120
- Massimo
- 0.0168
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -4.67%
- Variazione Semestrale
- 27.68%
- Variazione Annuale
- 30.00%
21 settembre, domenica