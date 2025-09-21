QuotazioniSezioni
CDTTW: Conduit Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0143 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDTTW ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0120 e ad un massimo di 0.0168.

Segui le dinamiche di Conduit Pharmaceuticals Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0120 0.0168
Intervallo Annuale
0.0056 0.0280
Chiusura Precedente
0.0143
Apertura
0.0168
Bid
0.0143
Ask
0.0173
Minimo
0.0120
Massimo
0.0168
Volume
8
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-4.67%
Variazione Semestrale
27.68%
Variazione Annuale
30.00%
21 settembre, domenica