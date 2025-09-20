CotationsSections
Devises / CDTTW
CDTTW: Conduit Pharmaceuticals Inc - Warrant

0.0143 USD 0.0000 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CDTTW a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0120 et à un maximum de 0.0168.

Suivez la dynamique Conduit Pharmaceuticals Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0120 0.0168
Range Annuel
0.0056 0.0280
Clôture Précédente
0.0143
Ouverture
0.0168
Bid
0.0143
Ask
0.0173
Plus Bas
0.0120
Plus Haut
0.0168
Volume
8
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
-4.67%
Changement à 6 Mois
27.68%
Changement Annuel
30.00%
20 septembre, samedi