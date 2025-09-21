FiyatlarBölümler
12.70 USD 0.88 (7.45%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCIR fiyatı bugün 7.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.90 ve Yüksek fiyatı olarak 12.80 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
11.90 12.80
Yıllık aralık
9.94 13.34
Önceki kapanış
11.82
Açılış
12.00
Satış
12.70
Alış
13.00
Düşük
11.90
Yüksek
12.80
Hacim
2.103 K
Günlük değişim
7.45%
Aylık değişim
21.53%
6 aylık değişim
12.99%
Yıllık değişim
27.77%
21 Eylül, Pazar