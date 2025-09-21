QuotazioniSezioni
CCIR

12.70 USD 0.88 (7.45%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCIR ha avuto una variazione del 7.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.90 e ad un massimo di 12.80.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.90 12.80
Intervallo Annuale
9.94 13.34
Chiusura Precedente
11.82
Apertura
12.00
Bid
12.70
Ask
13.00
Minimo
11.90
Massimo
12.80
Volume
2.103 K
Variazione giornaliera
7.45%
Variazione Mensile
21.53%
Variazione Semestrale
12.99%
Variazione Annuale
27.77%
21 settembre, domenica