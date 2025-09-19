Währungen / CCIR
CCIR
12.70 USD 0.88 (7.45%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCIR hat sich für heute um 7.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.90 bis zu einem Hoch von 12.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.90 12.80
Jahresspanne
9.94 13.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.82
- Eröffnung
- 12.00
- Bid
- 12.70
- Ask
- 13.00
- Tief
- 11.90
- Hoch
- 12.80
- Volumen
- 2.103 K
- Tagesänderung
- 7.45%
- Monatsänderung
- 21.53%
- 6-Monatsänderung
- 12.99%
- Jahresänderung
- 27.77%
