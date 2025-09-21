FiyatlarBölümler
Dövizler / BWIN
BWIN

30.56 USD 0.94 (2.98%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BWIN fiyatı bugün -2.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.55 ve Yüksek fiyatı olarak 32.14 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
30.55 32.14
Yıllık aralık
29.58 55.82
Önceki kapanış
31.50
Açılış
32.14
Satış
30.56
Alış
30.86
Düşük
30.55
Yüksek
32.14
Hacim
1.326 K
Günlük değişim
-2.98%
Aylık değişim
-2.43%
6 aylık değişim
-31.76%
Yıllık değişim
-38.60%
21 Eylül, Pazar