30.56 USD 0.94 (2.98%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BWIN ha avuto una variazione del -2.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.55 e ad un massimo di 32.14.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
30.55 32.14
Intervallo Annuale
29.58 55.82
Chiusura Precedente
31.50
Apertura
32.14
Bid
30.56
Ask
30.86
Minimo
30.55
Massimo
32.14
Volume
1.326 K
Variazione giornaliera
-2.98%
Variazione Mensile
-2.43%
Variazione Semestrale
-31.76%
Variazione Annuale
-38.60%
20 settembre, sabato