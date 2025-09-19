Währungen / BWIN
BWIN
31.50 USD 0.02 (0.06%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BWIN hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.17 bis zu einem Hoch von 31.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
31.17 31.96
Jahresspanne
29.58 55.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.48
- Eröffnung
- 31.45
- Bid
- 31.50
- Ask
- 31.80
- Tief
- 31.17
- Hoch
- 31.96
- Volumen
- 1.523 K
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 0.57%
- 6-Monatsänderung
- -29.66%
- Jahresänderung
- -36.71%
