FiyatlarBölümler
Dövizler / BNZIW
Geri dön - Hisse senetleri

BNZIW: Banzai International Inc - Warrant

0.0200 USD 0.0001 (0.50%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BNZIW fiyatı bugün 0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0170 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0200 aralığında işlem gördü.

Banzai International Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0170 0.0200
Yıllık aralık
0.0052 0.0299
Önceki kapanış
0.0199
Açılış
0.0170
Satış
0.0200
Alış
0.0230
Düşük
0.0170
Yüksek
0.0200
Hacim
4
Günlük değişim
0.50%
Aylık değişim
0.00%
6 aylık değişim
-15.25%
Yıllık değişim
56.25%
21 Eylül, Pazar