BNZIW: Banzai International Inc - Warrant

0.0200 USD 0.0001 (0.50%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BNZIW a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0170 et à un maximum de 0.0200.

Suivez la dynamique Banzai International Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
0.0170 0.0200
Range Annuel
0.0052 0.0299
Clôture Précédente
0.0199
Ouverture
0.0170
Bid
0.0200
Ask
0.0230
Plus Bas
0.0170
Plus Haut
0.0200
Volume
4
Changement quotidien
0.50%
Changement Mensuel
0.00%
Changement à 6 Mois
-15.25%
Changement Annuel
56.25%
20 septembre, samedi