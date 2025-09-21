QuotazioniSezioni
Valute / BNZIW
Tornare a Azioni

BNZIW: Banzai International Inc - Warrant

0.0200 USD 0.0001 (0.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BNZIW ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0170 e ad un massimo di 0.0200.

Segui le dinamiche di Banzai International Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.0170 0.0200
Intervallo Annuale
0.0052 0.0299
Chiusura Precedente
0.0199
Apertura
0.0170
Bid
0.0200
Ask
0.0230
Minimo
0.0170
Massimo
0.0200
Volume
4
Variazione giornaliera
0.50%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
-15.25%
Variazione Annuale
56.25%
21 settembre, domenica