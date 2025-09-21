Valute / BNZIW
BNZIW: Banzai International Inc - Warrant
0.0200 USD 0.0001 (0.50%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNZIW ha avuto una variazione del 0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0170 e ad un massimo di 0.0200.
Segui le dinamiche di Banzai International Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0170 0.0200
Intervallo Annuale
0.0052 0.0299
- Chiusura Precedente
- 0.0199
- Apertura
- 0.0170
- Bid
- 0.0200
- Ask
- 0.0230
- Minimo
- 0.0170
- Massimo
- 0.0200
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- 0.50%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -15.25%
- Variazione Annuale
- 56.25%
21 settembre, domenica