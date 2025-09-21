FiyatlarBölümler
Dövizler / AVMC
Geri dön - Hisse senetleri

AVMC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

69.79 USD 0.38 (0.54%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVMC fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.48 ve Yüksek fiyatı olarak 69.83 aralığında işlem gördü.

American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
69.48 69.83
Yıllık aralık
53.29 70.73
Önceki kapanış
70.17
Açılış
69.73
Satış
69.79
Alış
70.09
Düşük
69.48
Yüksek
69.83
Hacim
20
Günlük değişim
-0.54%
Aylık değişim
1.28%
6 aylık değişim
12.37%
Yıllık değişim
9.72%
21 Eylül, Pazar