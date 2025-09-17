КотировкиРазделы
AVMC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

69.42 USD 0.17 (0.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVMC за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.15, а максимальная — 69.45.

Дневной диапазон
69.15 69.45
Годовой диапазон
53.29 70.73
Предыдущее закрытие
69.59
Open
69.26
Bid
69.42
Ask
69.72
Low
69.15
High
69.45
Объем
22
Дневное изменение
-0.24%
Месячное изменение
0.74%
6-месячное изменение
11.77%
Годовое изменение
9.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.