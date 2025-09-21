Valute / AVMC
AVMC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF
69.79 USD 0.38 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVMC ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.48 e ad un massimo di 69.83.
Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
69.48 69.83
Intervallo Annuale
53.29 70.73
- Chiusura Precedente
- 70.17
- Apertura
- 69.73
- Bid
- 69.79
- Ask
- 70.09
- Minimo
- 69.48
- Massimo
- 69.83
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- 1.28%
- Variazione Semestrale
- 12.37%
- Variazione Annuale
- 9.72%
21 settembre, domenica