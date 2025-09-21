QuotazioniSezioni
Valute / AVMC
Tornare a Azioni

AVMC: American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

69.79 USD 0.38 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVMC ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 69.48 e ad un massimo di 69.83.

Segui le dinamiche di American Century ETF Trust Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
69.48 69.83
Intervallo Annuale
53.29 70.73
Chiusura Precedente
70.17
Apertura
69.73
Bid
69.79
Ask
70.09
Minimo
69.48
Massimo
69.83
Volume
20
Variazione giornaliera
-0.54%
Variazione Mensile
1.28%
Variazione Semestrale
12.37%
Variazione Annuale
9.72%
21 settembre, domenica