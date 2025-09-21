FiyatlarBölümler
Dövizler / APUE
APUE: Trust for Professional Managers ActivePassive U.S. Equity ETF

40.68 USD 0.12 (0.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APUE fiyatı bugün 0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.47 ve Yüksek fiyatı olarak 40.68 aralığında işlem gördü.

Trust for Professional Managers ActivePassive U.S. Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.47 40.68
Yıllık aralık
29.83 40.68
Önceki kapanış
40.56
Açılış
40.56
Satış
40.68
Alış
40.98
Düşük
40.47
Yüksek
40.68
Hacim
102
Günlük değişim
0.30%
Aylık değişim
4.41%
6 aylık değişim
20.14%
Yıllık değişim
16.30%
21 Eylül, Pazar