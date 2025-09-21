Valute / APUE
APUE: Trust for Professional Managers ActivePassive U.S. Equity ETF
40.68 USD 0.12 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APUE ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.47 e ad un massimo di 40.68.
Segui le dinamiche di Trust for Professional Managers ActivePassive U.S. Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
40.47 40.68
Intervallo Annuale
29.83 40.68
- Chiusura Precedente
- 40.56
- Apertura
- 40.56
- Bid
- 40.68
- Ask
- 40.98
- Minimo
- 40.47
- Massimo
- 40.68
- Volume
- 102
- Variazione giornaliera
- 0.30%
- Variazione Mensile
- 4.41%
- Variazione Semestrale
- 20.14%
- Variazione Annuale
- 16.30%
21 settembre, domenica