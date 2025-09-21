QuotazioniSezioni
Valute / APUE
Tornare a Azioni

APUE: Trust for Professional Managers ActivePassive U.S. Equity ETF

40.68 USD 0.12 (0.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio APUE ha avuto una variazione del 0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.47 e ad un massimo di 40.68.

Segui le dinamiche di Trust for Professional Managers ActivePassive U.S. Equity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
40.47 40.68
Intervallo Annuale
29.83 40.68
Chiusura Precedente
40.56
Apertura
40.56
Bid
40.68
Ask
40.98
Minimo
40.47
Massimo
40.68
Volume
102
Variazione giornaliera
0.30%
Variazione Mensile
4.41%
Variazione Semestrale
20.14%
Variazione Annuale
16.30%
21 settembre, domenica