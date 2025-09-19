Währungen / APUE
APUE: Trust for Professional Managers ActivePassive U.S. Equity ETF
40.68 USD 0.12 (0.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APUE hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.47 bis zu einem Hoch von 40.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trust for Professional Managers ActivePassive U.S. Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
40.47 40.68
Jahresspanne
29.83 40.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.56
- Eröffnung
- 40.56
- Bid
- 40.68
- Ask
- 40.98
- Tief
- 40.47
- Hoch
- 40.68
- Volumen
- 102
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- 4.41%
- 6-Monatsänderung
- 20.14%
- Jahresänderung
- 16.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K