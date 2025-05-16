FiyatlarBölümler
Dövizler / AMST
Geri dön - Hisse senetleri

AMST: Amesite Inc

3.21 USD 0.01 (0.31%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMST fiyatı bugün -0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.15 ve Yüksek fiyatı olarak 3.39 aralığında işlem gördü.

Amesite Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMST haberleri

Günlük aralık
3.15 3.39
Yıllık aralık
2.00 6.27
Önceki kapanış
3.22
Açılış
3.27
Satış
3.21
Alış
3.51
Düşük
3.15
Yüksek
3.39
Hacim
97
Günlük değişim
-0.31%
Aylık değişim
18.89%
6 aylık değişim
36.02%
Yıllık değişim
27.89%
21 Eylül, Pazar