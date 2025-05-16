Währungen / AMST
AMST: Amesite Inc
3.22 USD 0.08 (2.55%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMST hat sich für heute um 2.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.14 bis zu einem Hoch von 3.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amesite Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMST News
Tagesspanne
3.14 3.34
Jahresspanne
2.00 6.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.14
- Eröffnung
- 3.14
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Tief
- 3.14
- Hoch
- 3.34
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- 2.55%
- Monatsänderung
- 19.26%
- 6-Monatsänderung
- 36.44%
- Jahresänderung
- 28.29%
