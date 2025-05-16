QuotazioniSezioni
Valute / AMST
Tornare a Azioni

AMST: Amesite Inc

3.21 USD 0.01 (0.31%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMST ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.15 e ad un massimo di 3.39.

Segui le dinamiche di Amesite Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMST News

Intervallo Giornaliero
3.15 3.39
Intervallo Annuale
2.00 6.27
Chiusura Precedente
3.22
Apertura
3.27
Bid
3.21
Ask
3.51
Minimo
3.15
Massimo
3.39
Volume
97
Variazione giornaliera
-0.31%
Variazione Mensile
18.89%
Variazione Semestrale
36.02%
Variazione Annuale
27.89%
21 settembre, domenica