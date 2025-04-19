Dövizler / AESR
AESR: Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
20.67 USD 0.13 (0.63%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AESR fiyatı bugün 0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.57 ve Yüksek fiyatı olarak 20.67 aralığında işlem gördü.
Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AESR haberleri
Günlük aralık
20.57 20.67
Yıllık aralık
14.34 20.67
- Önceki kapanış
- 20.54
- Açılış
- 20.57
- Satış
- 20.67
- Alış
- 20.97
- Düşük
- 20.57
- Yüksek
- 20.67
- Hacim
- 58
- Günlük değişim
- 0.63%
- Aylık değişim
- 5.73%
- 6 aylık değişim
- 25.35%
- Yıllık değişim
- 23.11%
21 Eylül, Pazar