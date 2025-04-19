Währungen / AESR
AESR: Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF
20.67 USD 0.13 (0.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AESR hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.57 bis zu einem Hoch von 20.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AESR News
Tagesspanne
20.57 20.67
Jahresspanne
14.34 20.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.54
- Eröffnung
- 20.57
- Bid
- 20.67
- Ask
- 20.97
- Tief
- 20.57
- Hoch
- 20.67
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- 0.63%
- Monatsänderung
- 5.73%
- 6-Monatsänderung
- 25.35%
- Jahresänderung
- 23.11%
