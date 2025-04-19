KurseKategorien
Währungen / AESR
Zurück zum Aktien

AESR: Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF

20.67 USD 0.13 (0.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AESR hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.57 bis zu einem Hoch von 20.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AESR News

Tagesspanne
20.57 20.67
Jahresspanne
14.34 20.67
Vorheriger Schlusskurs
20.54
Eröffnung
20.57
Bid
20.67
Ask
20.97
Tief
20.57
Hoch
20.67
Volumen
58
Tagesänderung
0.63%
Monatsänderung
5.73%
6-Monatsänderung
25.35%
Jahresänderung
23.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K