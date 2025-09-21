Dövizler / AD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AD
48.3000 USD 0.4100 (0.84%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AD fiyatı bugün -0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.8800 ve Yüksek fiyatı olarak 49.1650 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
47.8800 49.1650
Yıllık aralık
47.8800 77.1100
- Önceki kapanış
- 48.7100
- Açılış
- 48.8200
- Satış
- 48.3000
- Alış
- 48.3030
- Düşük
- 47.8800
- Yüksek
- 49.1650
- Hacim
- 418
- Günlük değişim
- -0.84%
- Aylık değişim
- -9.04%
- 6 aylık değişim
- -36.37%
- Yıllık değişim
- -36.37%
21 Eylül, Pazar