AD
48.3000 USD 0.4100 (0.84%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AD ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.8800 e ad un massimo di 49.1650.
Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi.
Intervallo Giornaliero
47.8800 49.1650
Intervallo Annuale
47.8800 77.1100
- Chiusura Precedente
- 48.7100
- Apertura
- 48.8200
- Bid
- 48.3000
- Ask
- 48.3030
- Minimo
- 47.8800
- Massimo
- 49.1650
- Volume
- 418
- Variazione giornaliera
- -0.84%
- Variazione Mensile
- -9.04%
- Variazione Semestrale
- -36.37%
- Variazione Annuale
- -36.37%
20 settembre, sabato