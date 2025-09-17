Валюты / AD
AD
50.0000 USD 0.9450 (1.85%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AD за сегодня изменился на -1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.4600, а максимальная — 50.5900.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
49.4600 50.5900
Годовой диапазон
49.4600 77.1100
- Предыдущее закрытие
- 50.9450
- Open
- 50.2400
- Bid
- 50.0000
- Ask
- 50.0030
- Low
- 49.4600
- High
- 50.5900
- Объем
- 383
- Дневное изменение
- -1.85%
- Месячное изменение
- -5.84%
- 6-месячное изменение
- -34.13%
- Годовое изменение
- -34.13%
