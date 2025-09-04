FiyatlarBölümler
AAAU: Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares

36.38 USD 0.38 (1.06%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AAAU fiyatı bugün 1.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.07 ve Yüksek fiyatı olarak 36.39 aralığında işlem gördü.

Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
36.07 36.39
Yıllık aralık
25.28 36.60
Önceki kapanış
36.00
Açılış
36.09
Satış
36.38
Alış
36.68
Düşük
36.07
Yüksek
36.39
Hacim
1.208 K
Günlük değişim
1.06%
Aylık değişim
5.66%
6 aylık değişim
17.54%
Yıllık değişim
38.70%
