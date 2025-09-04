QuotazioniSezioni
Valute / AAAU
Tornare a Azioni

AAAU: Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares

36.38 USD 0.38 (1.06%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAAU ha avuto una variazione del 1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.07 e ad un massimo di 36.39.

Segui le dinamiche di Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AAAU News

Intervallo Giornaliero
36.07 36.39
Intervallo Annuale
25.28 36.60
Chiusura Precedente
36.00
Apertura
36.09
Bid
36.38
Ask
36.68
Minimo
36.07
Massimo
36.39
Volume
1.208 K
Variazione giornaliera
1.06%
Variazione Mensile
5.66%
Variazione Semestrale
17.54%
Variazione Annuale
38.70%
20 settembre, sabato