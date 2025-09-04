クォートセクション
通貨 / AAAU
AAAU: Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares

36.00 USD 0.16 (0.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AAAUの今日の為替レートは、-0.44%変化しました。日中、通貨は1あたり35.81の安値と36.07の高値で取引されました。

Goldman Sachs Physical Gold ETF Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
35.81 36.07
1年のレンジ
25.28 36.60
以前の終値
36.16
始値
36.07
買値
36.00
買値
36.30
安値
35.81
高値
36.07
出来高
1.323 K
1日の変化
-0.44%
1ヶ月の変化
4.56%
6ヶ月の変化
16.32%
1年の変化
37.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K