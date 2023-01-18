ICT Smc draw

2.5

Indicador SMART MONEY CONCEPTS DRAW

Este indicador te permitirá dibujar de forma sencilla, rápida y fácil todos los conceptos de Trading Institucional e Smart Money Concepts basados en la terminología de The Inner Circle Trader (ICT) necesarios para realizar análisis técnico en tus gráficos de Metatrader.


Este indicador ha sido desarrollado por el equipo de TradingForexTV y lo entregamos totalmente gratis para toda nuestra comunidad y seguidores de nuestro canal y redes sociales.


Algunos de los conceptos que vienen predefinidos son:


  • Zonas de oferta y demanda
  • Order Blocks
  • FVG
  • EQH
  • EQL
  • BOS
  • CHOCH
  • Liquidity Pool
  • Liquidity Trendline
  • Clear


El nombre de este indicador: SMC_Draw

 

Disponemos de un Dashboard que se puede minimizar y desplazar por el gráfico. Disponemos de un botón para cada concepto que solo debemos pulsar y arrastrar en el gráfico.

El indicador viene con un set predefinido, pero puedes configurarlo de forma totalmente personalizable.

Además, cada objeto vendrá con un modo imán de la vela, o con un doble click, las líneas y rectángulos se ajustarán automáticamente.


Funcionalidades


Este indicador está lleno de funcionalidades muy útiles, pero te recomiendo que veas el vídeo tutorial para sacarle el máximo partido y provecho de todas las herramientas que te presentamos.

Importante: Carpeta de Imágenes se pueden descargar AQUÍ y hay que ponerla en la carpeta de imágenes de mt4. Y marcar la casilla en MT4 mostrar descripción de objetos.



Smart Money Concepts Draw Dashboard


Aquí viene el plato fuerte, y es que dispones de un panel o Dashborad desde el cuál podrás marcar las zonas institucionales que deseas ver en el gráfico:


  • Zonas de oferta y demanda
  • Order Blocks
  • FVG
  • EQH
  • EQL
  • BOS
  • CHOCH
  • Liquidity Pool
  • Liquidity Trendline
  • Clear


Estos conceptos vienen de forma predefinida, pero tu puedes personalizarlo cómo quieras.


Video ICT Smc draw
İncelemeler 10
Andi Chandra Wijaya
738
Andi Chandra Wijaya 2023.01.21 12:35 
 

Thank You for giving an awesome free tools. It's useful for ICT/SMC Traders. But I think there is some bugs. When I draw OB, Supply/Demand, and etc. It didn't show the TF and details above the box. I already change the setting, but nothing happen. Can you help me, do I make a mistake on setting? or it's a bug from the file? I attach the SS as well, so make you easy to understand what I mean. I hope you can respond this. (at comment tab) Thank you

Önerilen ürünler
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Göstergeler
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Auto double push limited eng
Yasunao Koyama
Yardımcı programlar
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・ Overview and required environment Generate a duplicate limit order reservation for manual orders or orders from other tools, etc. This is specialized to "simplify the ordering operation". For the analysis to decide ordering, please do your best by yourself, such as fishing for materials, deriving a rule of thumb, using other analysis tools and EA together, etc. Since version 1.28, the function of "automatically re-order after settlement" has been implemented. (This
FREE
PivotPoint Standard
Karmel Abbas
5 (1)
Göstergeler
Pivot Point Indicator for MetaTrader 4 (MT4) Overview The Pivot Point Indicator calculates daily, weekly, and monthly pivot points and plots key support and resistance levels on your charts. This indicator helps traders identify potential reversal points and key areas of interest for price action, making it a valuable tool for both short-term and long-term trading strategies. Key Features Daily, Weekly, and Monthly Pivot Points : Easily switch between daily, weekly, and monthly pivot points by a
FREE
StochasticFullView
Haohao Wang
Yardımcı programlar
Stochastic Full View show all 29 major and minor pairs Stochastic  indicator live value，traders can view all 29  pairs Stochastic  indicator live value with all 9 timeframes just attached it on ANY ONE Chart, traders can see all the 9 timeframe overbought signal and oversell signal just on ONE Chart       Stochastic   Full View show the overbought value and oversell value with highlight background color and font color，you can attach this utility on any pair and any timeframe, traders can
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
ET1 for MT4
Hui Qiu
3.83 (6)
Uzman Danışmanlar
ET1 for MT4 is new and completely free！！ ET1 for MT4 v4.20 Updated!! Now use on XAUUSD(Gold)!! The success rate is more than 75% !!! important update: Merge ET9 's breakout strategy Warning!! You can use ET1 completely free, but we do not guarantee ET1 stability, It is recommended that the more powerful ET9 for MT4 version includes the ET1 strategy and guarantees complete and stable returns. The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes  ET9  for MT4 Updated v4.70 !!  https://www.mql5
FREE
Auto Fib MT4
Part-time Day Trader
Göstergeler
Fibonacci retracement levels — always ready when they matter most. Auto Fib for MT4 keeps precise, up-to-date Fibonacci levels on your chart for those who seek perfectly timed pullback entries on Fib levels, or want an extra layer of confluence alongside their regular indicators. With one click, the tool automatically detects the latest impulse move and draws Fibonacci levels from wick to wick with maximum precision. Need a clean chart for execution? Click again — the levels instantly hide. Who
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Yardımcı programlar
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Göstergeler
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Göstergeler
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Double MA With Special Time Frame with Fibo
Mir Mostofa Kamal
Göstergeler
Double Moving Averages with Special Time Frame and Fibonacci (DMA_Special_TF_with_Fibo) Author: Mir Mostofa Kamal Version: 1.00 Platform: MetaTrader 4 (MT4) Overview Double MA With Special Time Frame with Fibo is a powerful, all-in-one custom indicator designed for traders who want to combine moving average crossover strategies with multi-time frame logic and Fibonacci retracement levels . It intelligently adapts its behavior based on the current chart time frame and adds visual and audibl
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Göstergeler
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Your Chart
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Göstergeler
Your Chart göstergesi ile ticaret deneyiminizi geliştirin! Bu ücretsiz ve yüksek derecede özelleştirilebilir araç, trader'ların birden fazla zaman dilimini tek bir temiz mum çubuğu gösterimine birleştirmelerine olanak tanır, orijinal grafiği değiştirmeden. Your Chart ile, her bir özel mum için çubuk sayısını ayarlayabilirsiniz – örneğin, her 18 M1 mumunu bir tanesine birleştirerek piyasa trendlerine daha geniş bir bakış açısı sağlar. Ana Özellikler: Özelleştirilmiş Mum Oluşumu : Bir mumu oluştur
FREE
Mr Beast Analize
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (1)
Yardımcı programlar
Descripción del Asesor Experto "Mr. Beast Analyze" Nombre del Robot: Mr. Beast Analyze Descripción General: El Asesor Experto (EA) Mr. Beast Analyze está diseñado para proporcionar una visión completa y detallada del mercado a través de la visualización de información clave en la pantalla de MetaTrader 4 (MT4). Aunque el EA no realiza operaciones automáticamente, ofrece una amplia gama de datos útiles y gráficos que pueden ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas. El EA se enfoca en
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Yardımcı programlar
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Yardımcı programlar
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a   lite version   of  CandleStick Factory for MT4   . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:  https://www.mql5.com/en/market/product/75628 How it works Yo
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Göstergeler
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY WITH THIS INDICATOR. Triple RSI is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is to keep it simple, the simpler the better . The triple RSI strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, is in the marke
FREE
Market Shift and FVG
Cruz Molina William Alberto
5 (2)
Göstergeler
MT4 için Piyasa Yapısı Kayması ve Adil Değer Boşluğu (FVG) Göstergesi Bu MT4 göstergesi, piyasa yapısındaki kaymaları ve adil değer boşluklarını (FVG'ler) belirleyerek yatırımcılara potansiyel alım satım fırsatları sunar. Kullanıcıları bu olaylar hakkında mobil bildirimler yoluyla uyararak, değişen piyasa koşullarına hızlı bir şekilde tepki vermelerini sağlar. Temel Özellikler: Piyasa Yapısı Kayması Tespiti: Salınım yüksek/düşük kırılımlarına ve ortalamaya göre önemli ölçüde büyük bir mum gövde
FREE
PZ Trendlines
PZ TRADING SLU
4.27 (11)
Göstergeler
Tired of plotting trendlines? The PZ TrendLines indicator applies a mechanical approach to the construction of trend lines for you! [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It can draw up to 18 trendlines Trendlines can be optionally based on fractals Each line represents a breakout level Each trendline can be broken or rejected Configurable amount of lines Configurable colors Author Arturo López Pérez, private investor and speculator, software engineer and
FREE
PZ Fibonacci
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Göstergeler
Are you tired of plotting fibonacci retracements or extensions manually? This indicator displays fibonacci retracements or extensions automatically, calculated from two different price points, without human intervention or manual object anchoring.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use Manual anchoring is not needed Perfect for price confluence studies The indicator evaluates if retracements or extensions are needed Once drawn, you can manually
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Göstergeler
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Göstergeler
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Clever Trend Swing Levels
Carlos Forero
4.22 (9)
Göstergeler
Description: The indicator measures, through the zigzag indicator, the levels of trend or correction. It shows in the chart the levels of each low or high detected. KEY LINKS:   How to Install  –  Frequent Questions  -  All Products  How is this indicator useful? This indicator determines, depending on Zigzag parameter if a trend is beginning, developing, or ending This indicator determines the direction of the trend Components Levels as positive or negative numbers, depending on the direction
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Göstergeler
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Göstergeler
Aroon Classic Göstergesinin Genel Bakışı Aroon Classic göstergesi, bir grafikte trendin oluşumunu ve devamlılığını nicel olarak belirleyen teknik bir araçtır. Trend gücünü ve dönüş noktalarını 0–100 aralığında göstermek için “Aroon Up” ve “Aroon Down” olmak üzere iki çizgi kullanır. Yüksek bir Aroon Up değeri güçlü bir yükseliş trendini, yüksek bir Aroon Down değeri ise güçlü bir düşüş trendini işaret eder. Öne Çıkan Özellikler Trend başlangıcını ve dönüşünü görsel olarak ayırt eder Hesaplama pe
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Yardımcı programlar
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Protect Pro: Endişesiz İşlem İçin Kapsamlı Hesap Koruma Uzmanınız Hesap koruması, öz sermaye koruması, portföy koruması, çoklu strateji koruması, kar koruması, kar toplama, işlem güvenliği, risk kontrol programları, otomatik risk kontrolü, otomatik tasfiye, koşullu tasfiye, planlı tasfiye, dinamik tasfiye, iz süren stop loss, tek tıklamayla kapatma, tek tıklamayla tasfiye ve tek tıklamayla geri yükleme gibi özellikler arıyorsanız, Equity Protect Pro ihtiyacınız olan programdır. Kurulumu
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Yardımcı programlar
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Seconds Chart — MetaTrader 4 için saniye bazlı grafikler oluşturmanıza olanak sağlayan eşsiz bir araçtır. Seconds Chart sayesinde saniye cinsinden zaman dilimleriyle grafik oluşturabilir, standart dakika veya saatlik grafiklerde mümkün olmayan esneklik ve analiz hassasiyetine ulaşabilirsiniz. Örneğin, S15 zaman dilimi 15 saniyelik mum çubuklarını ifade eder. Tüm indikatörleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını standart grafiklerde olduğu gibi kolaylıkla kullanabilirsiniz. Standart araçları
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Yardımcı programlar
Basket EA MT4 , güçlü bir kâr alma aracı ve kapsamlı bir hesap koruma sistemini basit ve kullanımı kolay bir çözümde birleştirir. Ana amacı, tüm açık pozisyonları tek tek değil, bir sepet (basket) olarak yöneterek, hesabınızın toplam kâr ve zararını tamamen kontrol altında tutmaktır. EA; sepet düzeyinde take profit, stop loss, break even ve trailing stop gibi özellikler sunar. Bunlar, bakiye yüzdesi, sabit bir para birimi değeri ya da yönetilen işlemlerin ortalama pip hedefi olarak ayarlanabili
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen maksimum lot 2) günlük maksimum sipariş sayısı
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Yardımcı programlar
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Yardımcı programlar
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellik
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Yardımcı programlar
OrderManager 'ı Tanıtıyoruz: MT4 için Devrim Niteliğinde Bir Yardımcı Program Yepyeni Order Manager yardımcı programı ile MetaTrader 4 için işlemlerinizi bir profesyonel gibi yönetin. Basitlik ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan Order Manager, her işlemle ilişkilendirilen riski kolayca tanımlamanıza ve görselleştirmenize olanak tanır, böylece bilinçli kararlar alabilir ve ticaret stratejinizi optimize edebilirsiniz. OrderManager hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Yardımcı programlar
Ticaret yapmak istediğiniz temel alanları belirledikten sonra otomatik olarak destek ve direnç veya arz ve talep bölgelerini değiştirin. Bu EA, tek bir tıklamayla alım ve satım bölgeleri çizmenize ve ardından bunları fiyatın dönmesini beklediğiniz yere tam olarak yerleştirmenize olanak tanır. EA daha sonra bu bölgeleri izler ve bölgeler için belirttiğiniz fiyat hareketine göre otomatik olarak işlemler gerçekleştirir. İlk işlem gerçekleştirildikten sonra EA, hedef bölge haline gelen yerleştirdiğ
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Yardımcı programlar
Partial Closure EA MT4 , hesabınızdaki herhangi bir işlemi kısmen kapatmanıza olanak tanır. İşlemleri, lot büyüklüğünün seçilen bir yüzdesiyle ve/veya işlem biletiyle manuel olarak veya TP/SL seviyelerindeki belirli yüzdelerle otomatik olarak kapatabilir; bu, başlangıç lot büyüklüğünün yüzdesini en fazla 10 take profit ve 10 stop loss seviyesinde kapatır. Belirli magic numaralarını, yorumları veya sembolleri belirterek veya hariç tutarak hesabınızdaki tüm veya seçili işlemleri yönetebilir. İpu
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Yardımcı programlar
Kar takip fonksiyonu ile toplam kar/zarara ulaşıldığında MetaTrader 4'te pozisyonları kapatmak. Sanal durakları (Ayrı Sipariş) etkinleştirebilirsiniz, AL ve SATIŞ pozisyonlarının ayrı ayrı hesaplanması ve kapatılması (Ayrı AL SATIŞ), Tüm sembollerin veya sadece mevcut sembolün kapatılması ve hesaplanması (Tüm Semboller), Kâr için takip etmeyi etkinleştir ( Sondaki Kâr ) Mevduat para birimi, puan, bakiyenin yüzdesi üzerinden toplam kâr ve zararı kapatın. Uygulama, diğer herhangi bir EA ile birli
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Yardımcı programlar
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Yardımcı programlar
Yatırım Sermayenizi Zahmetsizce Koruyun Yatırım sermayenizi korumak, onu büyütmek kadar önemlidir. KT Equity Protector, kişisel risk yöneticiniz olarak hesabınızın öz sermayesini sürekli izler ve önceden belirlenmiş kar hedeflerine veya zarar durdur seviyelerine ulaşıldığında tüm açık ve bekleyen emirleri kapatarak kayıpları önler veya karları güvence altına alır. Duygusal kararlar yok, tahmin yürütmeye gerek yok — sadece sizin yerinize yorulmadan çalışan güvenilir bir sermaye koruma sistemi. KT
Yazarın diğer ürünleri
Risk Reward Calculator Indicator
TRADERWE FOREX SL
1 (1)
Yardımcı programlar
If you are looking for an indicator in the purest Tradingview style to plot your trades with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) as well as the entry point on the chart, Risk Reward Indicator is your indicator for Metatrader 4. This indicator, among many other functions, allows you to draw and simulate operations, as well as the risk ratio (RB) benefit and the pips that you can win or lose in that operation. In addition, this indicator includes a calculator where you can indicate the % of ris
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Göstergeler
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Filtrele:
[Silindi] 2024.12.01 17:25 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

[Silindi] 2024.11.28 17:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Cornelius Theo12
42
Cornelius Theo12 2024.08.03 17:35 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

oj0376
183
oj0376 2023.11.15 07:24 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

GuripaBrujo
14
GuripaBrujo 2023.10.15 10:11 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

staycalm
54
staycalm 2023.09.27 15:40 
 

Difficult to work with. No English described video.

Nkululeko Marais
36
Nkululeko Marais 2023.08.04 06:32 
 

too many bugs, hopefully the next version will fix these issues

DURAI C
105
DURAI C 2023.02.17 19:17 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

TRADERWE FOREX SL
6269
Geliştiriciden yanıt Ruben Sanchez Perez 2023.02.22 07:41
Hola, que error le aparece? tiene respuestas de otros errores en este hilo
warithu
55
warithu 2023.02.16 12:13 
 

it didnt work, needs more fixing in fact.

TRADERWE FOREX SL
6269
Geliştiriciden yanıt Ruben Sanchez Perez 2023.02.22 07:41
Hola, que no le funciona? puso las imaganes en la carpeta de imágenes y marcar mostrar descripción de elementos en el gráfico?
Andi Chandra Wijaya
738
Andi Chandra Wijaya 2023.01.21 12:35 
 

Thank You for giving an awesome free tools. It's useful for ICT/SMC Traders. But I think there is some bugs. When I draw OB, Supply/Demand, and etc. It didn't show the TF and details above the box. I already change the setting, but nothing happen. Can you help me, do I make a mistake on setting? or it's a bug from the file? I attach the SS as well, so make you easy to understand what I mean. I hope you can respond this. (at comment tab) Thank you

TRADERWE FOREX SL
6269
Geliştiriciden yanıt Ruben Sanchez Perez 2023.02.22 07:40
Hola, puede seleccionar mostrar en distintas temporalidades. La que se muestra y superiores, inferiores o todas. Debe seleccionarlo en cada elemento
İncelemeye yanıt