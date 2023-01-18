ICT Smc draw

2.5

Indicador SMART MONEY CONCEPTS DRAW

Este indicador te permitirá dibujar de forma sencilla, rápida y fácil todos los conceptos de Trading Institucional e Smart Money Concepts basados en la terminología de The Inner Circle Trader (ICT) necesarios para realizar análisis técnico en tus gráficos de Metatrader.


Este indicador ha sido desarrollado por el equipo de TradingForexTV y lo entregamos totalmente gratis para toda nuestra comunidad y seguidores de nuestro canal y redes sociales.


Algunos de los conceptos que vienen predefinidos son:


  • Zonas de oferta y demanda
  • Order Blocks
  • FVG
  • EQH
  • EQL
  • BOS
  • CHOCH
  • Liquidity Pool
  • Liquidity Trendline
  • Clear


El nombre de este indicador: SMC_Draw

 

Disponemos de un Dashboard que se puede minimizar y desplazar por el gráfico. Disponemos de un botón para cada concepto que solo debemos pulsar y arrastrar en el gráfico.

El indicador viene con un set predefinido, pero puedes configurarlo de forma totalmente personalizable.

Además, cada objeto vendrá con un modo imán de la vela, o con un doble click, las líneas y rectángulos se ajustarán automáticamente.


Funcionalidades


Este indicador está lleno de funcionalidades muy útiles, pero te recomiendo que veas el vídeo tutorial para sacarle el máximo partido y provecho de todas las herramientas que te presentamos.

Importante: Carpeta de Imágenes se pueden descargar AQUÍ y hay que ponerla en la carpeta de imágenes de mt4. Y marcar la casilla en MT4 mostrar descripción de objetos.



Smart Money Concepts Draw Dashboard


Aquí viene el plato fuerte, y es que dispones de un panel o Dashborad desde el cuál podrás marcar las zonas institucionales que deseas ver en el gráfico:


  • Zonas de oferta y demanda
  • Order Blocks
  • FVG
  • EQH
  • EQL
  • BOS
  • CHOCH
  • Liquidity Pool
  • Liquidity Trendline
  • Clear


Estos conceptos vienen de forma predefinida, pero tu puedes personalizarlo cómo quieras.


Video ICT Smc draw
Avis 10
Andi Chandra Wijaya
738
Andi Chandra Wijaya 2023.01.21 12:35 
 

Thank You for giving an awesome free tools. It's useful for ICT/SMC Traders. But I think there is some bugs. When I draw OB, Supply/Demand, and etc. It didn't show the TF and details above the box. I already change the setting, but nothing happen. Can you help me, do I make a mistake on setting? or it's a bug from the file? I attach the SS as well, so make you easy to understand what I mean. I hope you can respond this. (at comment tab) Thank you

Filtrer:
Répondre à l'avis