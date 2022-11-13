ZigZagSpeed

ZigZagSpeed indikatörü bilinen zig zag indikatörünün hesapladığı zig ve zag ların zaman içerisindeki oluşum hızını ölçer.
Hesaplama sistemi basitçe pip cinsinden farkın seçilen zaman dilimindeki geçen bar sayısına bölümü ile hesaplanır.
Geçmiş dönemde oluşan hız ölçümleri de grafik üzerinde oluştuğu tarih ile birlikte gösterilecektir. Hıza ait rakamlar beyaz renkli olarak her zig ve zag oluşumu üzerinde veya altında bulunmaktadır. 
Sarı renk ile gösterilen sayı ise zigzagın henüz kesinleşmediğini ve geçici bir bacak olduğunu temsil eder.
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Dynamic Poc Hi Tf arrow
Yerzhan Satov
Göstergeler
POC, Volume Profile, Market Profile, Volume Indicator, Dynamic POC, Tick Volume, Forex Volume The Dynamic POC Hi Tf Arrow indicator is a reliable volume analysis tool (volume profile, market profile, tick volume) for accurately determining POC levels and price reactions. Dynamic POC Hi Tf arrow for MT4 Description Dynamic POC Hi Tf arrow is a professional volume analysis indicator designed to accurately identify key price levels and market direction. It is built on tick volume data and displ
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Last 50 Pips göstergesi, son fiyat hareketlerine dayalı olarak alım ve satım fırsatlarını hızlı bir şekilde belirlemek için tasarlanmıştır. Son mumlardaki fiyat değişimini ölçer ve fiyatın yön değiştirebileceği anları sarı renkle vurgular. Alım sinyali: Gösterge KIRMIZI dan SARI ya değiştiğinde ALIM pozisyonu açmalısınız, bu da düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi önerir. Ne kadar kolay olduğunu görmek için lütfen resimlere bakın. Satış sinyali: Gösterge YEŞİL den SARI ya değiştiğinde SAT
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Göstergeler
Professional Cumulative Delta & Volume Median Indicator Track   real buying/selling pressure   with this powerful volume analysis tool. The   Volume Compare Indicator   combines   Cumulative Delta   and   Volume Medians   to help you identify institutional activity, imbalances, and potential reversals. Key Features:   Cumulative Delta Histogram   – Visualizes net buying vs. selling volume in real-time.   Buy/Sell Volume Medians   – Horizontal lines showing average buy & sell volume lev
Pips forex
Andrey Kozak
Göstergeler
Pips forex - is a ready trading system . This indicator shows with arrows on the chart when and in what direction you need to open an order. If the arrow is green, then we open a buy deal, and if the arrow is red, then we open a sell deal. Everything is very simple and quite effective. TakeProfit set 15-25 points. StopLoss set at the level of points. When the dots move, we immediately override the StopLoss. Recommended timeframe for trading M1 and M5. This is a scalping strategy and works best
FRB Time MT4
Fernando Baratieri
Göstergeler
FRB Time - FRB Trader Indicator that shows the server's time of operation. You can edit the font color and size of the timetable. Settings font color Font size Background color To move the Timetable, just click on it and move the mouse to where you want to leave it. After placing the Time where you want it, click again or press "ESC" and the time will stay where you left it.
FREE
Delta Single Volume
Chantal Sala
3.67 (3)
Göstergeler
Volume Delta is a very powerful indicator that reads the supply on the Market. It calculates the Delta from movement of the price and the difference of BUY and SELL Tick volumes. Its special structure allows you to get all timeframe values available on the MT4 platform. A good observation of this instrument can suggest great entry points and possible reversal. We are confident that this tool will help you to improve your trading timing. See also for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/5
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Göstergeler
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Forex Gump Dot
Andrey Kozak
Göstergeler
Forex Gump Dot is a ready-made mechanical trading system for the +10 pips strategy. This strategy has been actively discussed and developed on the Internet for several years. The essence of this strategy is to open trade operations during the day and fix the minimum profit on each trade operation. That is, scalp. Our development team decided to adapt the indicators of the Forex Gump family and release a new product that will best match the scalping trading strategy. This product is Forex Gump Do
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
DoubleSuperTrend WTC
Stefano Cocconi
Göstergeler
Check My Other Products Contact me to discover all my services  This indicator is very useful to have a better understanding of the current trend. With the integration of a trend color cloud it makes it easy to see the price trend immediately on the eye and this allows the trader to make more accurate assessments. I have been using this indicator for years and I must say that it greatly limits chart errors and trades against the trend
VWAP Bands WTC
Stefano Cocconi
5 (1)
Göstergeler
Check My Product Contact me to discover all my services  The VWAP Volume weighted Average Price Bands indicator is similar to the Moving Averages and Bollinger bands. In this indicator, more weight is given to the volume. The indicator provides great insight on support and resistance levels in the chart. Moreover, the indicator shows the fair value of a trading instrument. Thus, enabling forex traders to identify great trading opportunities to BUY LOW and SELL HIGH. Forex traders can combine t
Candle Strength Oscillator mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Göstergeler
Candle Pressure Index (CPI) is a powerful yet easy-to-use indicator designed to reveal the hidden buying and selling pressure behind every candle. Instead of simply showing whether the price moved up or down, CPI digs deeper into how strongly buyers or sellers controlled the market within each candle. This makes it a unique tool for identifying trend strength, spotting reversals early, and confirming entry or exit points with higher accuracy. Unlike traditional oscillators that only react to p
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Göstergeler
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Göstergeler
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Momentum Higher Time Frame mz
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT4 için "HTF Momentum" Kripto Forex Göstergesi. - HTF Momentum, fiyat değişim oranını ölçen önde gelen göstergelerden biridir. HTF, daha yüksek zaman dilimi anlamına gelir. - Bu gösterge, trend yönünü gösterir ve mevcut ve geçmiş değerleri karşılaştırarak fiyat değişim hızını ölçer. - HTF Momentum göstergesi, scalping girişleri olan veya diğer göstergelerle birlikte kullanılan Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir. - Bu gösterge, daha yüksek zaman dilimindeki Momentum'u mevcut
Vols
Raviraj N Chenna
Göstergeler
The indicator of tick volumes Better Volume MT4 allows you to assess the general mood of the market and quite accurately catch the moments of the formation of large movements. The indicator is a color arrows  on chart window. In the calculation of Better Volume MT4 the Price Action combinations are taken into account, the values of the volumes with the height of columns and color marking are displayed. Input parameters: MAPeriod - period for calculating the moving average for volume; Right_Valu
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Göstergeler
VR Izgara göstergesi, kullanıcı tanımlı ayarlarla grafiksel bir ızgara oluşturmak için tasarlanmıştır . Standart ızgaradan farklı olarak, VR Izgarası dairesel seviyeler oluşturmak için kullanılır. Kullanıcının seçimine bağlı olarak tur seviyeleri arasındaki adım isteğe bağlı olabilir. Ek olarak, diğer göstergeler ve yardımcı programlardan farklı olarak VR Grid, zaman dilimi değiştiğinde veya terminal yeniden başlatıldığında bile ızgaranın konumunu korur . Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonlar
FREE
Basic Volume Profile
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Metatrader için hacim profili göstergemizle hacim analizinin gücünü keşfedin! / MT5 Sürümü Temel Hacim Profili, işlemlerini optimize etmek isteyen manuel yatırımcılar için özel olarak tasarlanmış bir göstergedir. Hacim Profili Göstergesi, piyasa davranışını daha iyi anlamak isteyen tüm ciddi yatırımcılar için önemli bir araçtır. Yenilikçi çözümümüzle, işlem hacminin fiyatlara nasıl dağıldığını açık ve net bir şekilde görselleştirebilirsiniz. Bu sayede destek ve direnç seviyeleri, birikim ve da
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Göstergeler
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
MTF Non Repaint Arrow Five RSI RTD
Anon Candra N
1 (1)
Göstergeler
[V 1.00] MTF NRPA 5 RSI RTD yayınlandı! Yeniden boyanmayan ok gerçek zamanlı pano. Çeşitli RSI göstergelerini kullanmaktan sıkıldıysanız ancak bunların hatalı olduğunu düşünüyorsanız, bu aracı deneyin. Genellikle insanlar bir zaman diliminde OBOS seviyesini belirlemek için yalnızca 1 RSI kurarlar. Kötü haber şu ki, aynı anda çeşitli zaman dilimlerinde OBOS seviyelerini ve trendlerini göremiyorsunuz. Bu ticaret aracını bu yüzden geliştirdim. İşte nasıl açıklandığı: Bu ticaret aracında beş RS
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
Göstergeler
In the age of speed, everyone wants to gets what he/she wants quickly. Trading is all about gaining money, and scalping is a way of doing it in a short time. The "Scorpion Scalper Pro" has been named on the scorpion because of its speed. The indicator serves to provide signals for the M15 timeframe. It also sends Alerts (window alert, email alert, push notification alert) whenever a buy/sell signal occurs, and the alerts are customizable (they can be turned ON or OFF). Indicator inputs : - Buy
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Göstergeler
TMA AI Bands göstergesi, dinamik üst ve alt bantlar ile grafiğe doğrudan çizilen net alım/satım okları içeren Üçgensel Hareketli Ortalama (TMA) temellidir. Adaptif optimizasyon için entegre AI özelliği sunar ve yeniden boyama yapmaz, fiyat bantlara dokunduğunda hassas tersine dönüş sinyalleri sağlar. * Pariteler: Tüm döviz pariteleriyle çalışır * Önerilen zaman dilimleri: D1 / W1 / MN * Yapılandırılabilir harici değişkenler:   * TimeFrame – hesaplama periyodu   * HalfLength – ortalamanın y
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Göstergeler
Forex Piyasası Profili (kısaca FMP) Bu ne değildir: FMP, klasik harf kodlu TPO ekranı değildir, genel grafik veri profili hesaplamasını görüntülemez ve grafiği periyotlara bölmez ve hesaplamaz. Bu ne yapar : En önemlisi, FMP göstergesi, kullanıcı tanımlı spektrumun sol kenarı ile kullanıcı tanımlı spektrumun sağ kenarı arasında bulunan verileri işleyecektir. Kullanıcı, fare ile göstergenin her iki ucunu çekerek spektrumu tanımlayabilir. Göstergeler sağ kenar canlı çubuğa ve daha uzağa (gelec
FREE
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
Göstergeler
Lord Auto Fibonnaci is a free indicator for Meta Trader, in order to show the most famous chart in the financial market known as "Fibonnaci". As we can see in the images below, the fibonnaci table will automatically analyze the graph for you, with trend factors through percentage, almost infallible use, you can always work when the percentage is low or high, start shopping and sales on time, great for analyzing entries! In the images below we can see an example in gold in H4, where we are at
FREE
Time Bubble
Ahmed Mohamed
Göstergeler
Time Bubble ***Specialized for GBPJPY 1H time frame*** (tested for two years with success rates about 82%) Time Circle's smart algorithm detects the price circles with time . give strong signals at the right time as result of combine the price and time. our team spent months to develop this indicator specially for GBPJPY ..with high success rates about 82% win trades over two years .tested from December 2016 to November 2018. *** in last two years total signals 1012 with 829 Wins and 183 Lo
Redsword Price Action Supply Demand Indicator
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Göstergeler
With this indicator, you can easily make price regions in all time zones. In addition, with the automatic supply demand finder, you can ensure that the new regions are found automatically. You can increase your transaction quality by reaching more accurate operations with this auxiliary Tool and indicator. I share your trial version of EURUSD for free with you. If you want to buy the working version in all parities, you can contact me. +New version Gap Bar Add ( Press G keyboard )  +Redsword P
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Göstergeler
İşlem hacimlerine ilişkin okumaları hesaplayan teknik bir gösterge. Histogram biçiminde, ticaret enstrümanının hareket gücünün birikimini gösterir. Yükseliş ve düşüş yönleri için bağımsız hesaplama sistemlerine sahiptir. Herhangi bir ticaret enstrümanı ve zaman dilimi üzerinde çalışır. Herhangi bir ticaret sistemini tamamlayabilir. Gösterge değerlerini yeniden çizmez, sinyaller mevcut mum üzerinde görünür. Kullanımı kolaydır ve grafiği yüklemez, ek parametre hesaplamaları gerektirmez. Değiştiril
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , tanesi sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   $30   için   ilk hafta   veya   ilk 3 alışveriş te olacak!  Trading Tools Channel on MQL5 : En son haberler için MQL5 kanalımı takip edin Volumatic Support/Resistance Levels Scanner, fiyat yapısına hacim bağlamı ekleyen bir destek‑direnç göstergesidir. İşlem hareketinin son pivotlar çevresinde nasıl kümelendiğini göstererek, alım veya satım ilgisinin en yoğun olduğu seviyeleri görmeyi sağlar. MT5 sürümü için:  Volumatic Support
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optim
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Göstergeler
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Gold Flux Signal – XAUUSD için Repaint Yapmayan Sinyal Göstergesi Net sinyal üretimi için tasarlanmıştır – Gold Flux Signal, XAUUSD üzerinde net ve istikrarlı giriş sinyalleri sağlamak için geliştirilmiştir – Trend takibi ve breakout stratejileri için özel olarak tasarlanmış olup, grafik üzerinde karışıklık yaratmaz – Göstergenin tüm sinyalleri yalnızca kapanmış mumlar üzerinden hesaplanır – M1, M5 ve H1 zaman dilimleri için optimize edilmiştir Kararlı görsel sinyaller – Sinyal bir kez oluş
TripleS
Ahmet Metin Yilmaz
5 (1)
Göstergeler
3S indicator  designed for trend detection without the effect of accidental price leaps. It uses Price Series and a few moving averages for noise reduction. It works on multiple timeframes, even M1. To increase effectiveness, it is recommended to use default parameters for M1 graphic (see screenshots). You can change settings for other time frames. Example of using this indicator : If  Gold  cross to  Blue  down and both gold and blue under the  Gray ,  it could be a promising sell signal . To
EwoMov
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
EwoMov göstergesi, fiyat Hareketli Ortalamalarının daha yüksek olduğu bir trendi belirlemek için kullanışlıdır (200'den yüksek olmalıdır). Bu göstergeyi M5-M30 grafiklerinde swing ticareti için kullanıyorum. Bu gösterge hesaplama için birkaç çubuk kullanır. Hepsi harici parametrelere kaydedilir. Uygun değerler 5 - 13 - 34'tür, ancak bunları değiştirebilirsiniz. Tüm zaman aralıklarına hazırdır ancak M5-H1 için elinden gelenin en iyisini yapar. Diğer zaman dilimleri için optimize edilecek şeki
Mighty Scalper
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
Mighty Scalper LightEA A Trend Friendly EA There are different and complex logic mixed in it It begins to work, simply with a BreakOut strategy and Works in PARTIAL CLOSE and CLOSE TIME LIMIT you had never seen before in the market expert... It opens an order and use partial close in a specific levels and close order within a specific time ( if order still live ) No Martingale and hedging It works any kind of broker, but lower spread gets more gain Fast optimization for strategy tester ( for n
ForexEA HMA
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
Bu EA, Yeniden Boyanmayan Gövde Hareketli Ortalamaları hesaplamasını kullanır. Doğru optimizasyon ile olumlu sonuçlar bulabilirsiniz. Optimizasyon, kullandığınız komisyoncu ve ticaret kurumunuzun özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Varsayılan ayarlar, M30 zaman çerçevesi için bir ECN brokerinde AUDUSD için optimize edilmiştir. (Unutmayın, ayarlar için aracılarınızı yeniden optimize etmeniz gerekir.) Satın almadan önce aracı kurum ayarlarınız için uygun olup olmadığını test edin, emin olmak iç
GreatGigInTheSky
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
The Great Gig In The Sky is an expert advisor and also a song from My favorite Rock Band's. Pink Floyd.  There is only one input parameter. Lots amount. You know what do you do in there. Try in a demo account from your real broker to test. Expert logic also includes stop loss and take profit transactions. Do not worry about them. The one-month rental period is only for you to try the experiment and is valid for limited copy. Tested and Preferred pairs are GBPJPY, CHFJPY,CADJPY. I am still contin
HMA Nrp
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
Alan Hull's moving average, more sensitive to the current price activity than the normal MA. Reacts to the trend changes faster, displays the price movement more clearly. No Repaint Version on separate Windows shows the trend 1 and -1 . Improvement of the original version of the indicator by WizardSerg <wizardserg@mail.ru>. Suitable for all timeframes. Parameters Period - period, recommended values are from 9 to 64. The greater the period, the smoother the indicator. Method - method, suitable v
XLineBreak
Ahmet Metin Yilmaz
5 (1)
Göstergeler
Bu gösterge, giriş parametreleri çubukları algılama stratejisini kullanarak Breakout'u saptar. Sinyalleri (doğru) doğrulamak için WaitForBarClosed işlevini kullanabilirsiniz, ancak bazen yanlıştan biraz sonra etkinleştirilir. Gösterge ayrı bir pencerede açılır. Tüm zaman dilimleri ve çiftler için uygundur. Mavi çizgi trend yönünü gösterir. Göstergeyi herhangi bir grafiğe ekleyin Açılan gösterge iletişim kutusundan girişler Sekmesinde istenen girişleri seçin. Onaylamak ve devam etmek için Tamam
OneWayTicket
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
OneWayTicket indicator is based on CCI indicator. In fact, it analyzes multiple CCIs from several timeframes. There are four Ways of OneWayTicket, read from left to right - 15 min, 30 min, 1 hour and 4 hours. The idea is to enter the market when all four CCIs agree on a trend. A trader chooses which timeframes to monitor. When all four ways of the OneWayTicket are green - Buy . When all four ways of the OneWayTicket are bright red - Sell . Original idea from the author: tageiger, revised for the
AccountInfo
Ahmet Metin Yilmaz
Yardımcı programlar
This Script Shows your Account & Symbol information which you use on your graphics. These are: Account Information Number Name Currency Server Leverage Stop Out Level Balance Information Balance Equity Margin Free Margin Symbol Information Symbol Lot Size Min.Lot Lot Step Max.Lot Tick Value Tick Size Spread Stop Loss Level Swap Long Swap Short Initial Margin Maint.Margin Required Margin Trade Allowed
Virtue
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
"Virtue" is a fully automated Long term Expert Advisor. It calculates market condition itself and decides to enter a position. "Virtue" needs patience that is the why its name Virtue. Patience is a virtue. You must be patient to make some Money. You have to wait for it to find optimal conditions to open an order. It will be enough to just install it on the platform. No need to optimize many parameters. Expert is optimized for EURUSD H1 timeframe. First download demo and test it for your broker.
VirtueMultiLot
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
Virtue Multi Lot   "Virtue" is a fully automated Long term Expert Advisor. It calculates market condition itself and decides to enter a position. This is the main position. After that position, it adds some small lots for scalping. You can select how many orders will be open extra. It depends on your account margin and risk managment. "Virtue" needs patience that is the why its name Virtue. Patience is a virtue. You must be patient to make some Money. You have to be wait it find optimal conditi
JapaneseBreakout
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
Instructions Attach the indicator to any chart (advised H4) Use input tabs (defaults are 5 and false ) Press ok and continue trading. Description The indicator uses a kind of pattern breakout strategy to help your trading strategy. I am using this strategy on H4 charts for many of pairs with a trailing stop and default indicator settings. Better results are shown on USDJPY, EURJPY, CADJPY, EURGBP, EURUSD, USDCAD, USDCHF, NZDUSD and GBPUSD. Trailing stops should be different for each pair. The b
PivotSupportResistance
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
PivotSupportResistance This indicator plots horizontal lines at daily pivot levels R3, R2, R1, Pivot, S1, S2, S3, where R means Resistance and S means Support. This indicator can be applied to any chart period, although daily pivots on charts with long periods are meaningless (if you switch your chart timeframe greater than daily chart, you will get alert and indicator will not work). Labels are shown for the most recent day's levels. There are no external inputs, so it is easy to use. Please re
PriceChannel
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
PriceChannel is designed for trend detection without the effect of accidental price leaps. It uses Price Series and a few moving averages for noise reduction. It works on multiple timeframes, even M1. To increase effectiveness, it is recommended to use 3 instances of PriceChannel with different parameters on one chart (see screenshots). You can use the following settings (for M1 charts): PriceChannel(10,2,30) Gold colour. PriceChannel(10,5,30) Blue colour. PriceChannel(21,8,13) Gray colour. Exa
VoMa
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
Variation of Moving Averages indicator is calculated as the difference between different periods of moving averages. Obtained result filtered by another MA. It displays more precise signals of divergences between prices and the value of the indicator. It emphasizes price extremums more precisely, it moves faster. There are three inputs FastMA: Default is 13, shows MA period. SlowMA: Default is 21, shows MA period. SignalMA: Default is 8, shows MA period. It basically detects the trend, advised
Price Volume
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
This indicator calculates price movement with the Volume. The Volume indicates the number of deals in the desired period, but does not show number of contracts per deal. From this point of view, the tick does not reflect the true volume. However it is a valuable demand indicator. Volume and price are calculated with a special formula. There are 3 input parameters EMAPeriod: Price and volume data are calculated using this period of Moving Average first. DEMAPeriod: Results of first EMA, recalcul
Doma
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
Differences of Moving Averages This indicator plots short term trend with two moving averages difference and its signal line. Best result at 5 min chart in default parameters. There are 7 extern input parameters: MaShortPeriod: period of the first MA. MaLongPeriod: period of the second MA. ModeDoMA: DoMA method. ModePrc: MA price mode. SignalMaPeriod: Period of Signal MA. ModeSma: Signal MA mode. LabelLevel: Horizontal line level on display. Default parameters can be changed by user.
HighLowOpenClose
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
HLOC Trend Indicator This indicator helps you to determine trend direction on your trade. Default parameters for H1 time frame. You can use this indicator both bigger time frame and smaller time frame to open a trade. The calculation is based on high, low, opening and closing price values of each bar in the selected time period. When the values found in the Indicator custom formula are exceeded, the buy or sell signal falls on the screen. There are two extern inputs; RiskFactor: Early but risky
HLOCTrend
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
HLOC Trend Indicator This indicator helps you to determine trend direction on your trade. Default parameters for H1 time frame. You can use this indicator both bigger time frame and smaller time frame to open a trade. The calculation is based on high, low, opening and closing price values of each bar in the selected time period. When the values found in the Indicator custom formula are exceeded, the buy or sell signal falls on the screen. There are two extern inputs; RiskFactor: Early but risky
MTF Linear Regression
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
This indicator shows Linear Regression Line and it's channels which calculated with fibo numbers. You can use this indicator in different timeframes on your chosen timeframe chart. You only need to attach this indicator on the chart twice or more with a different colors to do this.  There are 6 input parameters; period      : you can choose regression timeframe independent of chart timeframe. linewidth : width of line on the chart. bars back regression begin : calculated regression bar count. LR
CurrencyAdviser
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
This indicator examines the relative strengths of the currencies of 8 different countries and displays the one that has the potential to gain profit in the short term as a suggestion. The relative strength of each country's currency over the selected time period is shown on the graph as a percentage. The recommended currency according to BuyLevel and SellLevel determined by the user is shown in the bottom right section. The indicator also automatically brings up the 30-minute graph of the sugges
PriceActionSignals
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
Price Action Signals generates buy and sell signals with price close and complex logic. You can use it different timeframes and pairs.  Best results are on M30 and H1 charts with default parameter. You can change this parameter ( nFrequency ) for other timeframes. ( except M1 timeframe ) There is only one extern input: nFrequency: It determines signal frequency. Default is 0.004. You can use this arrow for Expert Advisors. Upsignal: iCustom(......"PriceActionSignals", buffer nr:0 ) Downsignal :
ATR Channels
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
ATR Channel is an indicator. It shows us ATR ( depends on selected period ) Line on main chart. It also draw 3 up ATR channels (ATRu) and 3 down ATR channels (ATRd) on the same window. All they helps you to trade with a ATR indicator. There are 6 extern inputs; PeriodsATR   : You can change ATR Period default is 13. MA_Periods   : Use for draw ATR channels MA periods. Default is 34. MA_Type       : You can change MA_method here. Default is Linear weighted. Mult_Factor1 : It is for first up and d
PriceRunner
Ahmet Metin Yilmaz
5 (1)
Göstergeler
Yanlışlıkla fiyat sıçramalarının etkisi olmadan trend tespiti için tasarlanmış PriceRunner göstergesi. Gürültü azaltma için Fiyat Serisini ve birkaç hareketli ortalamayı kullanır. Birden çok zaman diliminde, hatta M1'de çalışır. Etkinliği artırmak için M1 grafiği için varsayılan parametrelerin kullanılması önerilir (ekran görüntülerine bakın). Diğer zaman dilimleri için ayarları değiştirebilirsiniz. Bu göstergeyi kullanma örneği: Altın Mavi'ye düşerse ve Gri altında hem altın hem de mavi olursa
BuySellEA
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
SrEwo Expert adviser designed and optimized for EURUSD. You may Optimize all other instruments. It is easy to use.  *** It uses only M5 chart graphic and you need to use M5. ( Both test and live ) Input Parameters: Lots: Base lot amount.Expert use this amount as referance.  crossfactorlimit: expert will open new order with this limit modifylimit & TP limit : order modify and another TP limit. targetprofit : expert calculates this number in its logic. crossfactor : next order lots multiply with t
TheGorillaEA
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
Expert works H1 timeframe only There are two main criteria. Daily pivots and moving averages. To open a buy order, today's daily pivot must greather than the day before's daily pivots.  Moving averages for EURUSD pair as default. They can be changed for other pairs and also for EURUSD too. You can also change takeprofit and stoploss level. expert doesnt trade on mondays and before 2 hour on other trade days. You can test and optimize for all pairs with extern parameters. Do not purchase without
Psr1EA
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
Psr1 EA is the one of Psr series EAs. It works on 5 minutes chart only. You can use this EA any currencies but you should optimize first. Default parameters belongs to my broker databases EURUSD M5 . It uses pivot  and 2 main moving averages.  Moving averages can be adjustable by user. ( for optimizing ) Input Parameters:  MagicNum: Expert will use this number to determine experts orders. Lots: Lots amount which you want to use. Default is 0.01 ( it can be cahnged by expert due to your broker's
Psr3EA
Ahmet Metin Yilmaz
Uzman Danışmanlar
Psr3 EA is the one of Psr series EAs. It works on 5 minutes chart only. You can use this EA any currencies but you should optimize first. Default parameters belongs to my broker databases EURUSD M5 . It uses pivot  and Support/Resistance Levels.  Stoploss and Takeprofit can be adjustable by user. ( for optimizing ) Input Parameters:  MagicNum: Expert will use this number to determine experts orders. Lots: Lots amount which you want to use. Default is 0.01 ( it can be cahnged by expert due to you
ColorCMI
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
Indicator values are in the range 0-100. The greater is the indicator value, the greater is the market stability, so the more likely we have trend. The smaller is the indicator value - the less probable the trend is. Tips: Trading on unstable market:     Buy, when moving average (blue line) of the CMI indicator is below 40 and the histogram is red.     Sell when moving average (blue line) of the CMI indicator is below 40 and the histogram is green.     Close positions when CMI histogram is
Signaline
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
SIGNALINE INDICATOR This indicator for all pairs and all timeframes I have just completed the M5 timeframe for deep optimization EURJPY yet. EURJPY M5 Optimization ( TP=150 , SL=130 , IndicatorPeriod=6 , Mov1=22 , Mov2=48 ) (*)Added 20.05.2019 You can find this signal page below https://www.mql5.com/en/signals/583477 Other optimizasyon results will be added on this signalpage. Input Parameters: IndicatorPeriod: Default is 8. Mov1               : Default is 21. Mov2               : Default is 48.
