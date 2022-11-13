ZigZagSpeed indikatörü bilinen zig zag indikatörünün hesapladığı zig ve zag ların zaman içerisindeki oluşum hızını ölçer.

Hesaplama sistemi basitçe pip cinsinden farkın seçilen zaman dilimindeki geçen bar sayısına bölümü ile hesaplanır.

Geçmiş dönemde oluşan hız ölçümleri de grafik üzerinde oluştuğu tarih ile birlikte gösterilecektir. Hıza ait rakamlar beyaz renkli olarak her zig ve zag oluşumu üzerinde veya altında bulunmaktadır.

Sarı renk ile gösterilen sayı ise zigzagın henüz kesinleşmediğini ve geçici bir bacak olduğunu temsil eder.