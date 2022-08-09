ConquerorEA WTI

Bu Expert Advisor, daha önce yayınladığım ConquerorEA ürünümün WTI Light Crude Oil CFD için özel olarak dizayn edilmiş bir sürümüdür. Bildiğiniz gibi CFD ler diğer forex paritelerinden biraz daha farklı özelliklere sahip oldukları için her Expert Advisor lar CFD lerde tam olarak istenen sonuçları vermemektedir. Bu sebeple ConquerorEA ürünümün algoritmalarını WTI Light Crude Oil CFD için olabilecek en uygun optimizasonu ile tekrar yayınlamayı uygun gördüm.

Her ne kadar Bu EA da tüm ensturmanlar üzerinde kullanılabiliyor olsa da ( Kurallar gereği bu şekilde olmak zorunda ) diğer enstürmanlarda olumlu sonuçlar vermeyebilecektir. Bu sebeple de bu ürünün fiyatına daha uygun olarak belirliyorum.

İyi şanslar dilerim.