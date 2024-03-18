Semi Log Scale Oscillator Anchored

Bu gösterge sabitlenmiş yarı logaritmik ölçekli bir osilatördür. Logaritmik ölçek, profesyonel veri bilimcileri tarafından, MT5'in fiyat verilerini haritalandırdığı gibi, bir zaman dilimi boyunca toplanan bilgileri daha doğru bir şekilde haritalandırmak için yaygın olarak kullanılır. Aslında bu göstergenin altında yatan mantık yurtdışındaki bir biyoteknoloji bilim adamından serbestçe elde edildi.





Bir log-log grafiği, hem x (yatay) hem de y (dikey) eksenlerinde logaritmik değerleri görüntüler; bu genellikle yukarıyı, aşağıyı gösteren veya düz kalan düz bir çizgi oluşturur. Düz bir çizgi ticaret piyasaları için pek kullanışlı değildir çünkü böyle bir düz çizgi o kadar düzgünleştirilmiştir ki zamanla ortaya çıkan gerçek fiyat değerleri çizgi çalışmasından çok uzaktadır. Buna karşılık, yarı log grafiği yalnızca bir eksende (genelde y ekseninde) günlüğe kaydedilir. Böyle bir yarı-log grafik, ticaret piyasaları için çok uygundur çünkü zaman (x) ekseni orijinal biçiminde korunurken aynı zamanda fiyat yükseldikçe fiyat artışları arasındaki mesafenin giderek arttığı kademeli bir y ölçeği sağlar (ve fiyat düştükçe azalır). Bu, düşük bir fiyat için sıfır seviyesi belirlememize, eğilimleri daha düz açılardan net bir şekilde görüntülememize ve yüksek fiyatlarda artan fiyat artışlarını net bir şekilde gözlemlememize olanak tanır. Buna göre bu gösterge yalnızca y ekseninde yarı logaritmik ölçek kullanır.





Bu gösterge sabitlenmiştir çünkü fiyat çubuklarının hesaplanması için bir başlangıç zamanı belirlemenize olanak sağlar. Ayarlar aşağıdaki gibidir:





Yıl.Ay.Gün Saat:Dakika - varsayılan olarak 1970.01.01 00:01 - varsayılan ayarda bırakılırsa gösterge, grafik geçmişindeki en eski fiyat çubuğunu otomatik olarak algılar - 1970 yılı geçmişte olmasa bile. Gösterge ayarları penceresinde notlar görünür.

Günlüğe kaydedilecek ilk pip adımının boyutu - varsayılan olarak 135'tir - bu varsayılan, MN1 (aylık) gibi daha yüksek zaman dilimleri için uygundur; 5 ise M1 (dakika) gibi daha düşük zaman dilimleri için uygundur. Sonuçta en uygun ayarlar, göstergeyi eklediğiniz zaman dilimine, o zaman dilimindeki fiyat oynaklığının düzeyine ve seçtiğiniz başlangıç zamanına bağlı olacaktır. Unutmayın... Yarı log formülü düşükten yükseğe doğru hesaplanır, bu nedenle başlangıç zamanınız her zaman büyük bir düşük salınım olmalıdır. Yine gösterge ayarları penceresinde notlar beliriyor.

"Önceki göstergenin verileri"ne uygulanabilen standart (yerleşik) MT5 göstergeleri bu göstergeye uygulanabilir.





Gösterge satırları (gösterge arabellekleri), Expert Advisor oluşturucu yazılımı tarafından oluşturulan Expert Advisors'ta veya özel kodlanmış Expert Advisors'ta iCustom ile çağrılabilir. Günlük ölçeği Açılış, Yüksek, Düşük ve Kapanış fiyatları tamponlardır:





Boş değer yok; Ve

Yeniden boyama yok.

Bu gösterge canlı piyasa verileri olmadan yüklenmeyecektir; piyasa açık olmalıdır.





YASAL UYARI: Bu yazıdaki hiçbir şey ticaret veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. Yukarıda verilen örneklerin tümü yalnızca burada yayınlanan göstergenin teknik özelliklerini ve varsayımsal kullanımını göstermektedir.