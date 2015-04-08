Semi Log Scale Oscillator Anchored

Questo indicatore è un oscillatore ancorato su scala semi-logaritmica. Una scala logaritmica è ampiamente utilizzata dai data scientist professionisti per mappare in modo più accurato le informazioni raccolte in un intervallo di tempo, nello stesso modo in cui MT5 mappa i dati sui prezzi. In effetti, la logica alla base di questo indicatore è stata ottenuta liberamente da uno scienziato biotecnologico straniero.

Un grafico log-log visualizza i valori logaritmici su entrambi gli assi x (orizzontale) e y (verticale), che generalmente produce una linea retta che punta verso l'alto, verso il basso o rimane piatta. Una linea retta non è molto utile per il trading sui mercati perché è così smussata che i valori dei prezzi effettivi che appaiono nel tempo sono molto lontani dallo studio della linea. Al contrario, un grafico semi-logaritmico viene registrato solo su un asse, generalmente l'asse y. Un grafico semi-logaritmico di questo tipo è particolarmente adatto per i mercati di negoziazione perché l'asse temporale (x) viene preservato nella sua forma originale e, allo stesso tempo, fornisce una scala y graduata in cui la distanza tra gli incrementi di prezzo aumenta progressivamente man mano che il prezzo sale (e diminuisce quando il prezzo scende). Ciò ci consente di stabilire un livello zero per un prezzo basso, visualizzare chiaramente le tendenze su angoli più retti e osservare chiaramente picchi di prezzo amplificati a prezzi elevati. Di conseguenza, questo indicatore utilizza una scala semi-logaritmica solo sull’asse y.

Questo indicatore è ancorato perché consente di specificare un'ora di inizio per il calcolo delle barre dei prezzi. Le impostazioni sono le seguenti:

Anno.Mese.Giorno Ora:Minuti - il valore predefinito è 1970.01.01 00:01 - se lasciato sull'impostazione predefinita, l'indicatore rileva automaticamente la prima barra dei prezzi nella storia del grafico, anche dove l'anno 1970 non è nella storia. Le note vengono visualizzate nella finestra delle impostazioni dell'indicatore.
Dimensione del primo passo pip da registrare - il valore predefinito è 135 - questo valore predefinito è adatto per intervalli di tempo più lunghi come MN1 (mensile), mentre 5 è adatto per intervalli di tempo inferiori come M1 (minuti). In definitiva, le impostazioni ottimali dipenderanno dall'intervallo di tempo a cui si collega l'indicatore, dal livello di volatilità dei prezzi all'interno di tale intervallo di tempo e dall'ora di inizio scelta. Ricorda... La formula semi-logaritmica calcola dal basso all'alto, quindi l'ora di inizio deve sempre essere uno swing minimo maggiore. Anche in questo caso, le note vengono visualizzate nella finestra delle impostazioni dell'indicatore.
A questo indicatore possono essere applicati gli indicatori MT5 standard (integrati) che possono essere applicati ai "Dati dell'indicatore precedente".

Le linee di indicatori (buffer indicatori) possono essere richiamate con iCustom negli Expert Advisor creati dal software di creazione Expert Advisor o negli Expert Advisor con codifica personalizzata. I prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura della scala logaritmica sono buffer:

Nessun valore vuoto; E
Nessuna riverniciatura.
Questo indicatore non verrà caricato senza dati di mercato in tempo reale: il mercato deve essere aperto.

DISCLAIMER LEGALE: Niente in questo post può essere interpretato come un consiglio di trading o di investimento. Tutti gli esempi forniti sopra illustrano semplicemente le caratteristiche tecniche e l'utilizzo ipotetico dell'indicatore qui pubblicato.
